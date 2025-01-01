Меню
Награды и номинации фильма Парень-каратист 3 1989

Золотая малина 1990 Золотая малина 1990
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
