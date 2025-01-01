Меню
Киноафиша
Фильмы
Парень-каратист 3
Награды и номинации фильма Парень-каратист 3
Награды и номинации фильма Парень-каратист 3 1989
Золотая малина 1990
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
