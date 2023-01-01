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Барби: Волшебные дельфины
Барби: Волшебные дельфины, 2017: актеры и роли
Barbie: Dolphin Magic
Барби: Волшебные дельфины
2017 / США / Канада
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Барби: Волшебные дельфины, 2017: актеры и роли
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Режиссер
Конрад Хелтен
Conrad Helten
В ролях
Шеннон Чан-Кент
Shannon Chan-Kent
Клер Маргарет Корлетт
Claire Margaret Corlett
Алиссия Суэйлс
Alyssya Swales
Адриан Петрив
Adrian Petriw
Эрика Линдбек
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