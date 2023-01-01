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Барби: Волшебные дельфины Барби: Волшебные дельфины
Киноафиша Фильмы Барби: Волшебные дельфины Барби: Волшебные дельфины, 2017: актеры и роли
Barbie: Dolphin Magic Барби: Волшебные дельфины 2017 / США / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Барби: Волшебные дельфины, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Конрад Хелтен Conrad Helten
В ролях
Шеннон Чан-Кент Shannon Chan-Kent Клер Маргарет Корлетт Claire Margaret Corlett Алиссия Суэйлс Alyssya Swales Адриан Петрив Adrian Petriw Эрика Линдбек Erica Lindbeck
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