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Пуля Дурова

Pulya Durova 18+
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О фильме

Шальная пуля ставит крест на полицейской карьере следователя Дурова, и его “списывают” на скромную должность директора небольшого музея полиции. Однако оперативное прошлое не дает покоя герою, и тот с головой погружается в изучение нераскрытых дел. Из-за ранения Дуров начинает видеть мир иначе: с одной стороны, он ведет обычную жизнь и быт, а с другой – получает способность погружаться в прошлое и переживать события, о которых узнает из архивных документов. Одним из таких происшествий становится казнь героического партизана Лужина в немецком концлагере. Дурову предстоит выяснить, кто на самом деле предал и отдал подпольщика под суд фашистов.

  • Картина стала режиссерским дебютом сценариста Вячеслава Рогожкина, известного своими работами во многих российских сериалах, включая “Небо в огне”, “Охотники за бриллиантами” и “Крик совы”.
  • “Пулю Дурова” Рогожкин задумал еще в 2009 году и изначально писал сценарий для своего близкого друга, актера Геннадия Венгерова. В 2015 году Венгеров скончался после тяжелой болезни, так и не успев принять участие в создании фильма. Перед съемками режиссер по традиции разбил тарелку на удачу и отдал дань памяти Геннадию Ароновичу.
  • Вячеслав Рогожкин по образованию историк.

Из-за тяжёлого ранения в голову следователя Дурова снимают с основной работы и назначают директором в районный музей полиции. На новой «административной» должности Дуров не оставляет следовательскую работу - теперь он негласно расследует дела, списанные в архив. При этом после ранения он начинает существовать в двух плоскостях, словно, проживает две жизни. Первая – события объективной реальности (работа, друзья, любовь), вторая жизнь субъективно протекает в голове героя: Дурова откидывает в прошлое, где он становится непосредственным участником событий.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Другие названия
Pulya Durova, Пуля Дурова
Режиссер
Вячеслав Рогожкин
В ролях
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Алексей Ошурков
Александр Наумов
Александр Наумов
Александр Андриенко
Александр Андриенко
Александр Коротков
Все актеры и съемочная группа
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