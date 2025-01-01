Шальная пуля ставит крест на полицейской карьере следователя Дурова, и его “списывают” на скромную должность директора небольшого музея полиции. Однако оперативное прошлое не дает покоя герою, и тот с головой погружается в изучение нераскрытых дел. Из-за ранения Дуров начинает видеть мир иначе: с одной стороны, он ведет обычную жизнь и быт, а с другой – получает способность погружаться в прошлое и переживать события, о которых узнает из архивных документов. Одним из таких происшествий становится казнь героического партизана Лужина в немецком концлагере. Дурову предстоит выяснить, кто на самом деле предал и отдал подпольщика под суд фашистов.