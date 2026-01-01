Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Покидая Северную Корею» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Белый паровоз
5.0
Киноафиша Фильмы Белый паровоз
5.0

Белый паровоз

, 2008
Украина / детектив / 18+
Постер фильма Белый паровоз
5.0

О фильме

Когда-то Олег и Вася были школьными друзьями - не разлей вода. Затем они надолго потеряли друг друга из виду и нечаянно встретились. Олег сделал блестящую карьеру. В сущности. Он достиг в жизни, чего хотел, а теперь ему несколько скучно. К жене, поблекшей за пятнадцать лет, он вполне равнодушен. Олег влюбляется (пожалуй, ему это кажется - надо же развеять скуку). И наш герой решает завести вторую семью. Первую семью он разрушать не хочет: не за что обижать жену Галю. Ведь при своем «бытовом цинизме» в душе он - чувствительный добряк. Вася - во многом антипод Олега. Он не очень приспособлен к сегодняшней жизни. Когда-то мечтавший стать художником, талантливый и ранимый, он вынужден работать на строительстве коттеджей. Семьи у Васи нет. И вот на отделочных работах на очередном «объекте» Вася встречается с хозяином нового дома. Которым оказывается Олег! Радость встречи несколько скомкана неловкостью ситуации. Но Вася и Олег, конечно, оставшись вдвоем, устраивают пирушку, по окончании которой Олег везет Васю. в свой «старый коттедж», который находится в том же поселке! В этом и заключается идея-фикс Олега. Для удобства и экономии он ставит новый дом недалеко от старого. Олег уверен, что так проще - «жить на два дома». Представив Васю - как своего друга детства и модного художника - своей жене Гале, после ужина в «старом доме» Олег отвозит Васю. опять в новый дом. Теперь Олег хочет познакомить Васю со своей юной «невестой» Оленькой, которой собирается показать утром свой подарок - коттедж. С этого момента начинается веселая жизнь.

В ролях

Татьяна Бондаренко
Алексей Ошурков
Сурен Вартанов
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Режиссер Павел Снисаренко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2008

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше