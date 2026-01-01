Когда-то Олег и Вася были школьными друзьями - не разлей вода. Затем они надолго потеряли друг друга из виду и нечаянно встретились. Олег сделал блестящую карьеру. В сущности. Он достиг в жизни, чего хотел, а теперь ему несколько скучно. К жене, поблекшей за пятнадцать лет, он вполне равнодушен. Олег влюбляется (пожалуй, ему это кажется - надо же развеять скуку). И наш герой решает завести вторую семью. Первую семью он разрушать не хочет: не за что обижать жену Галю. Ведь при своем «бытовом цинизме» в душе он - чувствительный добряк. Вася - во многом антипод Олега. Он не очень приспособлен к сегодняшней жизни. Когда-то мечтавший стать художником, талантливый и ранимый, он вынужден работать на строительстве коттеджей. Семьи у Васи нет. И вот на отделочных работах на очередном «объекте» Вася встречается с хозяином нового дома. Которым оказывается Олег! Радость встречи несколько скомкана неловкостью ситуации. Но Вася и Олег, конечно, оставшись вдвоем, устраивают пирушку, по окончании которой Олег везет Васю. в свой «старый коттедж», который находится в том же поселке! В этом и заключается идея-фикс Олега. Для удобства и экономии он ставит новый дом недалеко от старого. Олег уверен, что так проще - «жить на два дома». Представив Васю - как своего друга детства и модного художника - своей жене Гале, после ужина в «старом доме» Олег отвозит Васю. опять в новый дом. Теперь Олег хочет познакомить Васю со своей юной «невестой» Оленькой, которой собирается показать утром свой подарок - коттедж. С этого момента начинается веселая жизнь.