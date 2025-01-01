Меню
О персоне
Фильмография
Александр Коротков
Aleksandr Korotkov
Киноафиша
Персоны
Александр Коротков
Александр Коротков
Aleksandr Korotkov
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
8.7
Ветер
(2025)
Билеты
6.1
Наследники
(2015)
0.0
Грымза
(2022)
Фильмография Александр Коротков
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2020
2018
2015
Все
9
Фильмы
3
Сериалы
6
Актер
8
Сценарист
1
8.7
Ветер
Veter
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Мур-мур, амур
мелодрама
2023, Россия
Грымза
мелодрама
2022, Россия
Модный синдикат
комедия
2022, Россия
Хозяин
боевик, драма
2021, Россия
Выжившие: Сено
фантастика, триллер, драма
2021, Россия
Ловушка времени
детектив
2020, Россия
Пуля Дурова
Pulya Durova
детектив, криминал
2018, Россия
6.1
Наследники
Nasledniki
драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
