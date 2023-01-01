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Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка
Киноафиша Фильмы Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка, 2014: актеры и роли
The Swan Princess: A Royal Family Tale Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка 2014 / США / Индия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ричард Рич
В ролях
Лора Бэйли Laura Bailey Джен Броберг Джен Броберг Jan Broberg Катрин Лавин Catherine Lavine Гарднер Джаэс Gardner Jaas Джеймс Клэйтон Джеймс Клэйтон James Clayton Юрий Ловенталь Юрий Ловенталь Yuri Lowenthal
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