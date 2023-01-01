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Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка
Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка, 2014: актеры и роли
The Swan Princess: A Royal Family Tale
Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка
2014 / США / Индия
4.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ричард Рич
В ролях
Лора Бэйли
Laura Bailey
Джен Броберг
Jan Broberg
Катрин Лавин
Catherine Lavine
Гарднер Джаэс
Gardner Jaas
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