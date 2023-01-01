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Barbie: Балерина в розовых пуантах Barbie: Балерина в розовых пуантах
Киноафиша Фильмы Barbie: Балерина в розовых пуантах Barbie: Балерина в розовых пуантах, 2013: актеры и роли
Barbie in the Pink Shoes Barbie: Балерина в розовых пуантах 2013 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Barbie: Балерина в розовых пуантах, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Оуэн Хёрли Owen Hurley
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Эли Либерт Эли Либерт Ali Liebert Бретт Дир Brett Dier Терил Ротери Teryl Rothery Кэти Краун Katie Crown
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