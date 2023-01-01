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Атака 50-футовой женщины
Атака 50-футовой женщины, 1958: актеры и роли
Attack of the 50 Foot Woman
Атака 50-футовой женщины
1958 / США
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Атака 50-футовой женщины, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Натан Джуран
В ролях
Эллисон Хэйес
Allison Hayes
Уильям Хадсон
William Hudson
Ивет Викерз
Yvette Vickers
Рой Гордон
Roy Gordon
Джордж Дуглас
George Douglas
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