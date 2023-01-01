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Школа монстров: Большой ужасный риф
Школа монстров: Большой ужасный риф, 2016: актеры и роли
Monster High: Great Scarrier Reef
Школа монстров: Большой ужасный риф
2016 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Школа монстров: Большой ужасный риф, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тодд Резник
Todd Resnick
Джан Фалкенштейн
Jan Falkenstein
В ролях
Кейт Хиггинс
Kate Higgins
Деби Дерриберри
Deby Derryberry
Америка Янг
America Young
Черами Ли
Cherami Leigh
Паула Родс
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