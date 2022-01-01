Метеорит, 2020

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Где-то в бескрайних российских полях лежит упавший метеорит. На его поиски отправляется разношерстная компания: научный сотрудник с мини-гаремом (нынешней и бывшей подружками), фальшивый проводник, фольклорист, интересующийся горловым пением… Ну ясно, что хорошо все это не закончится! Развернуть Фильм планировался к показу в 900 отечественных кинозалах, но из-за пандемии прокат отменился, так что премьеру желающие смогли увидеть в интернете.

Почти все роли сыграли волгоградские и астраханские театральные актеры.

Режиссер Павел Подашов нашел отличный способ снять кино без бюджета на много миллионов: купил кинотехнику и занялся самостоятельным освоением основных киношных профессий, чтобы уметь подменить любого члена съемочной группы.

Актрисе Полине Якубовой тоже пришлось стать «многостаночницей», гримером и художником по костюмам.

Татьяна Гончарова, сыгравшая Марту, работает в волгоградском ТЮЗе. Большую часть съемок она была беременна, но героически ходила на каблуках. Но на последнем этапе ее все же пришлось подменить дублершей.

На сведение звука, эффекты, цветокоррекцию, запись музыки деньги собрали на краудфандинговой площадке.

Удалось найти красивые природные локации — это Иловлинский и Клетский районы Волгоградской области. Развернуть Исследователь внеземной жизни отправляется на поиски метеорита с малознакомой компанией в отдаленный район. Ведомые деревенским проводником, участники экспедиции оказываются в заброшенных местах и лишаются возможности вернуться обратно. Там они сталкиваются с загадочным вирусом, который пробуждает их страхи и заставляет изменить все планы. Развернуть 4.7 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2020 Возраст 16+ Режиссер Павел Подашов В ролях Вадим Ситников Полина Якубова Олег Блохин Татьяна Гончарова Михаил Кощин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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