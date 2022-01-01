Метеорит, 2020

Где-то в бескрайних российских полях лежит упавший метеорит. На его поиски отправляется разношерстная компания: научный сотрудник с мини-гаремом (нынешней и бывшей подружками), фальшивый проводник, фольклорист, интересующийся горловым пением… Ну ясно, что хорошо все это не закончится!
Исследователь внеземной жизни отправляется на поиски метеорита с малознакомой компанией в отдаленный район. Ведомые деревенским проводником, участники экспедиции оказываются в заброшенных местах и лишаются возможности вернуться обратно. Там они сталкиваются с загадочным вирусом, который пробуждает их страхи и заставляет изменить все планы.