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Метеорит Метеорит
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Метеорит, 2020

2020 / Россия
4.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Где-то в бескрайних российских полях лежит упавший метеорит. На его поиски отправляется разношерстная компания: научный сотрудник с мини-гаремом (нынешней и бывшей подружками), фальшивый проводник, фольклорист, интересующийся горловым пением… Ну ясно, что хорошо все это не закончится!

  • Фильм планировался к показу в 900 отечественных кинозалах, но из-за пандемии прокат отменился, так что премьеру желающие смогли увидеть в интернете.
  • Почти все роли сыграли волгоградские и астраханские театральные актеры.
  • Режиссер Павел Подашов нашел отличный способ снять кино без бюджета на много миллионов: купил кинотехнику и занялся самостоятельным освоением основных киношных профессий, чтобы уметь подменить любого члена съемочной группы.
  • Актрисе Полине Якубовой тоже пришлось стать «многостаночницей», гримером и художником по костюмам.
  • Татьяна Гончарова, сыгравшая Марту, работает в волгоградском ТЮЗе. Большую часть съемок она была беременна, но героически ходила на каблуках. Но на последнем этапе ее все же пришлось подменить дублершей.
  • На сведение звука, эффекты, цветокоррекцию, запись музыки деньги собрали на краудфандинговой площадке. 
  • Удалось найти красивые природные локации — это Иловлинский и Клетский районы Волгоградской области. 

Исследователь внеземной жизни отправляется на поиски метеорита с малознакомой компанией в отдаленный район. Ведомые деревенским проводником, участники экспедиции оказываются в заброшенных местах и лишаются возможности вернуться обратно. Там они сталкиваются с загадочным вирусом, который пробуждает их страхи и заставляет изменить все планы.

4.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Павел Подашов
В ролях
Вадим Ситников
Полина Якубова
Олег Блохин
Олег Блохин
Татьяна Гончарова
Михаил Кощин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Метеорит 1 постер
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Метеорит
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