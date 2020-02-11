Чужие: Вторжение, 2020

Для режиссера Нила Роу это не первый фильм в жанре научной фантастики. Созданный им «Мир роботов» был признан лучшей художественной работой на Техасском кинофестивале, в Великобритании высоко оценили его режиссуру. «Кинофестиваль других миров» присвоил ему награду за лучший полнометражный фильм, а на жанровом фестивале в Бостоне ему вручили почетный приз.

«Вторжение» – вторая полнометражка, над которой Нил работал в команде со своей женой Амандой и братом Ианом.

Большинство съемок прошли в Плимуте, Дартмуре и Эксетере.

Фильм Роу попал в перечень финалистов Horror Hound 2020, тематического кинофестиваля.

Идея фильма появилась у Роу, когда его жена работала в британской полиции. Она часто звонила Нилу, сообщая, что поздно вернется домой из-за непредвиденных нагрузок на работе. Во время создания фильма женщине очень пригодился ее опыт и знакомства. Атрибутика, связанная с полицией, во «Вторжении» используется настоящая, а не бутафорская.

Аманда Роу, работавшая над фильмом как режиссер, также выступила для него в качестве композитора.

Зрители отмечают сходство пришельцев во «Вторжении» с инопланетными созданиями из «Войны миров», снятого по мотивам романа Герберта Уэллса.

Из-за сцен жестокости триллер получил рейтинг, ограничивающий просмотр детям младше шестнадцати.

Для Кэтрин Дрейк, которая исполнила главную роль в фильме, это шестая работа в полнометражном формате. До этого актриса снялась в десятке короткометражек в разных амплуа. Жанр, в котором она привыкла работать – триллеры и фильмы ужасов, но эксперты предполагают, что она может вписаться в довольно широкий диапазон образов.

Кинокритики отмечают недостаточность бюджета для картины, что заметно сказалось на качестве спецэффектов.

У Ричи Крейна, исполнителя роли полицейского Патрика, «Чужие: Вторжение» стал восьмым фильмом в карьере. Актер, так же, как и его партнерша по площадке, привык сниматься в хоррорах.

Аманда Роу, режиссер и композитор «Вторжения», пробовала себя на актерском поприще и сыграла небольшую роль в фильме о Джекиле и Хайде в 2006 году, но выбрала для себя путь создателя, а не исполнителя.

Иэн Роу, брат режиссера фильма об инопланетном вторжении, исполнил в «Чужих» одну из второстепенных ролей – Фредди.

По рецензиям зрителей, Нил Роу продемонстрировал большой потенциал в создании научно-фантастических кинолент, но недостаточно его проявил в этой работе.