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Alien Outbreak

Чужие: Вторжение, 2020

2020 / Великобритания
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Сюжет начинает разворачиваться в провинциальном английском поселении. Патрик и Зои – обычные сотрудники местной полиции, занятые рутинными делами. Но однажды на участок поступает тревожный звонок. Прибыв на вызов, полицейские находят мужчину, совершившего самоубийство, и его безутешную вдову, даже приблизительно не понимающую мотивы поступка. По ее словам, муж собирался пить чай, но вдруг убил себя. Неожиданно старушка берет ружье и моментально уходит из жизни, застрелившись. Полицейские шокированы, а в городке начинают происходить странности. Жители ведут себя нетипично, повсюду нарастает тревога, граничащая с паникой, затем начинаются массовые самоубийства. Телефоны перестают работать, связь со внешним миром пропала, значит, подкрепление вызвать не получится. Зои и ее напарник понимают: они оказались отрезанными от цивилизации в осаде высокотехнологичных и крайне враждебных машин инопланетного происхождения. Чтобы спасти свою деревеньку и остальной мир от гибели, полицейским нужно разгадать сложный секрет, но получится ли у них это сделать?

Для режиссера Нила Роу это не первый фильм в жанре научной фантастики. Созданный им «Мир роботов» был признан лучшей художественной работой на Техасском кинофестивале, в Великобритании высоко оценили его режиссуру. «Кинофестиваль других миров» присвоил ему награду за лучший полнометражный фильм, а на жанровом фестивале в Бостоне ему вручили почетный приз.

«Вторжение» – вторая полнометражка, над которой Нил работал в команде со своей женой Амандой и братом Ианом.

Большинство съемок прошли в Плимуте, Дартмуре и Эксетере.

Фильм Роу попал в перечень финалистов Horror Hound 2020, тематического кинофестиваля.

Идея фильма появилась у Роу, когда его жена работала в британской полиции. Она часто звонила Нилу, сообщая, что поздно вернется домой из-за непредвиденных нагрузок на работе. Во время создания фильма женщине очень пригодился ее опыт и знакомства. Атрибутика, связанная с полицией, во «Вторжении» используется настоящая, а не бутафорская.

Аманда Роу, работавшая над фильмом как режиссер, также выступила для него в качестве композитора.

Зрители отмечают сходство пришельцев во «Вторжении» с инопланетными созданиями из «Войны миров», снятого по мотивам романа Герберта Уэллса.

Из-за сцен жестокости триллер получил рейтинг, ограничивающий просмотр детям младше шестнадцати.

Для Кэтрин Дрейк, которая исполнила главную роль в фильме, это шестая работа в полнометражном формате. До этого актриса снялась в десятке короткометражек в разных амплуа. Жанр, в котором она привыкла работать – триллеры и фильмы ужасов, но эксперты предполагают, что она может вписаться в довольно широкий диапазон образов.

Кинокритики отмечают недостаточность бюджета для картины, что заметно сказалось на качестве спецэффектов.

У Ричи Крейна, исполнителя роли полицейского Патрика, «Чужие: Вторжение» стал восьмым фильмом в карьере. Актер, так же, как и его партнерша по площадке, привык сниматься в хоррорах.

Аманда Роу, режиссер и композитор «Вторжения», пробовала себя на актерском поприще и сыграла небольшую роль в фильме о Джекиле и Хайде в 2006 году, но выбрала для себя путь создателя, а не исполнителя.

Иэн Роу, брат режиссера фильма об инопланетном вторжении, исполнил в «Чужих» одну из второстепенных ролей – Фредди.

По рецензиям зрителей, Нил Роу продемонстрировал большой потенциал в создании научно-фантастических кинолент, но недостаточно его проявил в этой работе.

Небольшой городок оказывается в центре инопланетной атаки, которая сопровождается массовой паникой и загадочными самоубийствами. Отважные полицейские пытаются разгадать тайну. Сможет ли кто-то спастись от уничтожения?

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 мая 2023
Премьера в мире 11 февраля 2020
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Нил Роу
В ролях
Кэтрин Дрейк
Ричи Крэйн
Фил Бэйкер
Майкл Терри
Иэн Роу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужие: Вторжение 2 постера
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