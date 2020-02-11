Чужие: Вторжение, 2020

Сюжет начинает разворачиваться в провинциальном английском поселении. Патрик и Зои – обычные сотрудники местной полиции, занятые рутинными делами. Но однажды на участок поступает тревожный звонок. Прибыв на вызов, полицейские находят мужчину, совершившего самоубийство, и его безутешную вдову, даже приблизительно не понимающую мотивы поступка. По ее словам, муж собирался пить чай, но вдруг убил себя. Неожиданно старушка берет ружье и моментально уходит из жизни, застрелившись. Полицейские шокированы, а в городке начинают происходить странности. Жители ведут себя нетипично, повсюду нарастает тревога, граничащая с паникой, затем начинаются массовые самоубийства. Телефоны перестают работать, связь со внешним миром пропала, значит, подкрепление вызвать не получится. Зои и ее напарник понимают: они оказались отрезанными от цивилизации в осаде высокотехнологичных и крайне враждебных машин инопланетного происхождения. Чтобы спасти свою деревеньку и остальной мир от гибели, полицейским нужно разгадать сложный секрет, но получится ли у них это сделать?
Для режиссера Нила Роу это не первый фильм в жанре научной фантастики. Созданный им «Мир роботов» был признан лучшей художественной работой на Техасском кинофестивале, в Великобритании высоко оценили его режиссуру. «Кинофестиваль других миров» присвоил ему награду за лучший полнометражный фильм, а на жанровом фестивале в Бостоне ему вручили почетный приз.
«Вторжение» – вторая полнометражка, над которой Нил работал в команде со своей женой Амандой и братом Ианом.
Большинство съемок прошли в Плимуте, Дартмуре и Эксетере.
Фильм Роу попал в перечень финалистов Horror Hound 2020, тематического кинофестиваля.
Идея фильма появилась у Роу, когда его жена работала в британской полиции. Она часто звонила Нилу, сообщая, что поздно вернется домой из-за непредвиденных нагрузок на работе. Во время создания фильма женщине очень пригодился ее опыт и знакомства. Атрибутика, связанная с полицией, во «Вторжении» используется настоящая, а не бутафорская.
Аманда Роу, работавшая над фильмом как режиссер, также выступила для него в качестве композитора.
Зрители отмечают сходство пришельцев во «Вторжении» с инопланетными созданиями из «Войны миров», снятого по мотивам романа Герберта Уэллса.
Из-за сцен жестокости триллер получил рейтинг, ограничивающий просмотр детям младше шестнадцати.
Для Кэтрин Дрейк, которая исполнила главную роль в фильме, это шестая работа в полнометражном формате. До этого актриса снялась в десятке короткометражек в разных амплуа. Жанр, в котором она привыкла работать – триллеры и фильмы ужасов, но эксперты предполагают, что она может вписаться в довольно широкий диапазон образов.
Кинокритики отмечают недостаточность бюджета для картины, что заметно сказалось на качестве спецэффектов.
У Ричи Крейна, исполнителя роли полицейского Патрика, «Чужие: Вторжение» стал восьмым фильмом в карьере. Актер, так же, как и его партнерша по площадке, привык сниматься в хоррорах.
Аманда Роу, режиссер и композитор «Вторжения», пробовала себя на актерском поприще и сыграла небольшую роль в фильме о Джекиле и Хайде в 2006 году, но выбрала для себя путь создателя, а не исполнителя.
Иэн Роу, брат режиссера фильма об инопланетном вторжении, исполнил в «Чужих» одну из второстепенных ролей – Фредди.
По рецензиям зрителей, Нил Роу продемонстрировал большой потенциал в создании научно-фантастических кинолент, но недостаточно его проявил в этой работе.
Небольшой городок оказывается в центре инопланетной атаки, которая сопровождается массовой паникой и загадочными самоубийствами. Отважные полицейские пытаются разгадать тайну. Сможет ли кто-то спастись от уничтожения?