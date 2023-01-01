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Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк, 2015: актеры и роли
Monster High: Boo York, Boo York
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк
2015 / США
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уильям Лау
William Lau
В ролях
Карен Страссман
Karen Strassman
Уэнди Ли
Wendee Lee
Америка Янг
America Young
Кейт Хиггинс
Kate Higgins
Деби Дерриберри
Deby Derryberry
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