Киноафиша Фильмы Почтальон Награды и номинации фильма Почтальон

Награды и номинации фильма Почтальон 1997

Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая песня
Победитель
Золотая малина 2000 Золотая малина 2000
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
