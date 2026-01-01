Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мальчик и девочка Кадры из мультфильма «Мальчик и девочка»

Кадры из мультфильма «Мальчик и девочка»

Вся информация о мультфильме
Мальчик и девочка (1978) - фото 1 Мальчик и девочка (1978) - фото 2 Мальчик и девочка (1978) - фото 3 Мальчик и девочка (1978) - фото 4
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше