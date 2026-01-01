Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство

«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать

Мамочка с детьми заняла ваше место у окна в самолёте? Скажите одну фразу — нахалов как ветром сдует

Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме

Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»

Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)

Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе

Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов

Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову

После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира