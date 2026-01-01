Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Трубка и медведь
Кадры из мультфильма «Трубка и медведь»
Кадры из мультфильма «Трубка и медведь»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
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2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
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