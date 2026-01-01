Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Записки Пирата
Кадры из мультфильма «Записки Пирата»
Кадры из мультфильма «Записки Пирата»
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года
В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
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