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Луна Баптисте Шаллер
Луна Баптисте Шаллер
Luna Baptiste Schaller
О персоне
Фильмография
Луна Баптисте Шаллер
Luna Baptiste Schaller
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Дата рождения
15 ноября 2001
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Берлин, Германия
Рост
166 см
Биография Луны Баптисте Шаллер
Родилась 15 ноября 2001 года. Берлин, Германия.
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