Дворец правосудия, 2020

Фильм из программы Берлинале. День из жизни итальянского Дворца правосудия. В зале суда идут слушания: на скамье подсудимых молодой грабитель и владелец автозаправки, который, пытаясь поймать воров, застрелил одного из них, совсем юного сообщника. Допросы, показания, свидетели, очные ставки. Но не меньшее напряжение царит за пределами зала — там, где ждут родственники, жены и дети обвиняемых и потерпевших. Кинокритики отмечают человечность героев и сильный психологический накал картины, в которой виновные становятся жертвами и наоборот.