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Дворец правосудия Дворец правосудия
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Palazzo di giustizia / Ordinary Justice

Дворец правосудия, 2020

2020 / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Фильм из программы Берлинале. День из жизни итальянского Дворца правосудия. В зале суда идут слушания: на скамье подсудимых молодой грабитель и владелец автозаправки, который, пытаясь поймать воров, застрелил одного из них, совсем юного сообщника. Допросы, показания, свидетели, очные ставки. Но не меньшее напряжение царит за пределами зала — там, где ждут родственники, жены и дети обвиняемых и потерпевших. Кинокритики отмечают человечность героев и сильный психологический накал картины, в которой виновные становятся жертвами и наоборот.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 21 февраля 2020
Возраст 12+
Режиссер
Кьяра Беллоси
В ролях
Дафна Скочча
Джованни Анзальдо
Роберто Сбаратто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дворец правосудия 1 постер
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