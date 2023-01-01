Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хищники Хищники
Киноафиша Фильмы Хищники Хищники, 2020: актеры и роли
I predatori / The Predators Хищники 2020 / Италия
5.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Хищники, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьетро Кастеллитто Пьетро Кастеллитто Pietro Castellitto
В ролях
Массимо Пополицио Массимо Пополицио Massimo Popolizio Мануэла Мандраккиа Мануэла Мандраккиа Manuela Mandracchia Пьетро Кастеллитто Пьетро Кастеллитто Pietro Castellitto Анита Каприоли Анита Каприоли Anita Caprioli Нандо Паоне Нандо Паоне Nando Paone Джорджо Монтанини Giorgio Montanini
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
Друг сообщил правду о ссорах Пахмутовой и Добронравова: вот как они проходили
Поразительное сходство: этот мужчина уверен, что является сыном Золотухина (фото)
Сходит с ума от переживаний: Пугачева рискует здоровьем из-за Николаева
Противно слушать: откровения Костомарова заставили людей от него отвернуться
Миронов терпеть не мог комедии Гайдая: вот по какой причине
Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова
Известен не только в России: ахнете, каким вырос младший сын Варлей (фото)
Такого не ожидал: вот что американца потрясло в фильме «Брат»
Лучшая версия отца: сын Фоменко и Голубкиной разбил уже не одно девичье сердце
Так быстро округлилась: фанаты в шоке от вида Муцениеце (видео)
Советские мужчины боготворили: куда пропала главная красавица индийского кино
«Меня атакуют»: сына Пахмутовой с необычным именем постигло новое горе
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше