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Полицейская академия 6: Город в осаде
Полицейская академия 6: Город в осаде, 1989: актеры и роли
Police Academy 6: City Under Siege
Полицейская академия 6: Город в осаде
1989 / США
4.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Полицейская академия 6: Город в осаде, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Бонерц
В ролях
Бубба Смит
Bubba Smith
Дэвид Граф
David Graf
Майкл Уинслоу
Michael Winslow
Лесли Истербрук
Leslie Easterbrook
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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