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Полицейская академия 6: Город в осаде Полицейская академия 6: Город в осаде
Киноафиша Фильмы Полицейская академия 6: Город в осаде Полицейская академия 6: Город в осаде, 1989: актеры и роли
Police Academy 6: City Under Siege Полицейская академия 6: Город в осаде 1989 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Полицейская академия 6: Город в осаде, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Бонерц
В ролях
Бубба Смит Bubba Smith Дэвид Граф David Graf Майкл Уинслоу Michael Winslow Лесли Истербрук Leslie Easterbrook
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
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Переводчик
Переводчик
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