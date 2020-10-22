Акудама Драйв, 2020

Давным-давно в Японии царила благодать и гармония. Страна не видела войн и ненависти, однако все изменилось, когда вспыхнул конфликт между Канто и Кансаем. Последнему пришлось потерпеть поражение и потерять былое величие — государством стал править криминал. Теперь Япония разделена на две части, полицейские боятся улиц больше всего на свете, граждане перестают следовать обычным человеческим законам. Преступность становится единственным выходом для молодых людей и пропащих взрослых.

В такой атмосфере чувствует себя очень комфортно некая преступная группировка под названием «Акудама», члены которой представляют из себя настоящих антигероев. Одна любит помыкать людьми и пользоваться ими, празднуя все свои проделки с бокалом вина. Другие предпочитают вообще лишний раз не вступать в коммуникацию с людьми и не тратить кислород. Третьи живут ради насилия и адреналина. Четвертые бездумно грабят банки с помощью невероятных хакерских возможностей и ощущают себя богами.

В такую странную компанию попадает абсолютно обычная девушка, живущая все эти годы в скромной и тихой семье. На улицах она старается помочь нуждающимся и вообще боится преступить закон. У нее нет никаких способностей, амбиций и тяги к криминалу, но одна роковая встреча с криминальной бандой «Акудама» меняет ее прежний уклад жизни. Удастся ли ей принять свою новую роль и согласиться на настоящий хаос? Им все-таки предстоит перевернуть с ног на голову всю Японию, а потом и весь мир. И что за убийца, который постоянно их преследует?