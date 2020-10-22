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Акудама Драйв Акудама Драйв
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Akudama Drive

Акудама Драйв, 2020

2020 / Япония
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Давным-давно в Японии царила благодать и гармония. Страна не видела войн и ненависти, однако все изменилось, когда вспыхнул конфликт между Канто и Кансаем. Последнему пришлось потерпеть поражение и потерять былое величие — государством стал править криминал. Теперь Япония разделена на две части, полицейские боятся улиц больше всего на свете, граждане перестают следовать обычным человеческим законам. Преступность становится единственным выходом для молодых людей и пропащих взрослых.

В такой атмосфере чувствует себя очень комфортно некая преступная группировка под названием «Акудама», члены которой представляют из себя настоящих антигероев. Одна любит помыкать людьми и пользоваться ими, празднуя все свои проделки с бокалом вина. Другие предпочитают вообще лишний раз не вступать в коммуникацию с людьми и не тратить кислород. Третьи живут ради насилия и адреналина. Четвертые бездумно грабят банки с помощью невероятных хакерских возможностей и ощущают себя богами.

В такую странную компанию попадает абсолютно обычная девушка, живущая все эти годы в скромной и тихой семье. На улицах она старается помочь нуждающимся и вообще боится преступить закон. У нее нет никаких способностей, амбиций и тяги к криминалу, но одна роковая встреча с криминальной бандой «Акудама» меняет ее прежний уклад жизни. Удастся ли ей принять свою новую роль и согласиться на настоящий хаос? Им все-таки предстоит перевернуть с ног на голову всю Японию, а потом и весь мир. И что за убийца, который постоянно их преследует?

Аниме состоит из многочисленных отсылок к фильмам американского режиссера Квентина Тарантино, в особенности к «Бешеным псам»

Созданием аниме занималась популярная студия Pierrot. Они также выпустили «Наруто», «Блич», «Крутой учитель Онидзука» и «Токийский гуль».

Дизайн персонажей принадлежит главному художнику видеоигры Danganronpa.

Японская актриса Мэгуми Огата, которая известна по своей роли Синдзи Икари в культовом аниме «Евангелион», озвучивает одну из главных героинь — Доктора.

У главных героев нет имен. Их называют исключительно по роду деятельности: Дебошир, Курьер, Доктор, Хакер, Бандит и Убийца. 

Персонаж по кличке Бандит очень любит есть рамэн, а курьер предпочитает трапезничать блюдом под названием такояки. 

В далекой древности между Канто и Кансаем вспыхнула война, разделившая Японию на две части. В конечном итоге Кансай проиграл и утратил самостоятельность. Постепенно его правительство и полиция стали уступать всё возрастающей преступности... Акудама — так стали называть злодеев, которые пытаются поставить мир с ног на голову.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера в мире 22 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Томохиса Тагути
В ролях
Сюнсукэ Такэути
Мэгуми Огата
Сюн Хориэ
Субару Кимура
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Акудама Драйв 1 постер
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