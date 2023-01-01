Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парамедик Парамедик
Киноафиша Фильмы Парамедик Парамедик, 2020: актеры и роли
El practicante Парамедик 2020 / Испания
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Парамедик, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карлес Торрас Carles Torras
В ролях
Марио Касас Марио Касас Mario Casas Дебора Франсуа Déborah François Гильермо Пфенинг Guillermo Pfening Сельсо Бугальо Сельсо Бугальо Celso Bugallo Рауль Хименес Raúl Jiménez Мария Родригез Сото Maria Rodríguez Soto Поль Монтаньес Pol Monen
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один
Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги
В августе 2023 года в любви повезет далеко не всем: узнайте, что для вас готовит Вселенная
Выглядит хуже соседа-бездельника: Нагиев совсем перестал за собой следить (фото)
Доктор Мясников в 69 лет выглядит как Геракл: просто посмотрите на стальной пресс и грудь
После расставания с лжеитальянцем: затворница Азиза спряталась подальше от людей
Вечная драма: эти 3 знака Зодиака всегда раздувают из мухи слона
Ягудин так унизил Волочкову, что народ надрывает животы от смеха: это должен видеть каждый
Эти русские имена помечены черной меткой на небесах: чаще других попадают в ДТП
Улыбка до ушей: неожиданный подарок от детей ввел Кабаеву в ступор
Тест: кем вы были в прошлой жизни?
Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше