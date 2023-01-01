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Парамедик
Парамедик, 2020: актеры и роли
El practicante
Парамедик
2020 / Испания
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Парамедик, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карлес Торрас
Carles Torras
В ролях
Марио Касас
Mario Casas
Дебора Франсуа
Déborah François
Гильермо Пфенинг
Guillermo Pfening
Сельсо Бугальо
Celso Bugallo
Рауль Хименес
Raúl Jiménez
Мария Родригез Сото
Maria Rodríguez Soto
Поль Монтаньес
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