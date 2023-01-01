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Истории о призраках Истории о призраках
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Ghost Stories Истории о призраках 2020 / Индия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Истории о призраках, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Зоя Ахтар Zoya Akhtar Дибакар Банерджи Каран Джохар Каран Джохар Karan Johar
В ролях
Джанви Капур Сурекха Сикри Амрута Субхаш Amruta Subhash
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
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