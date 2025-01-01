Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу

Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции

В каноне этого не было, но сработало идеально: как черная рукоять меча стала лучшей задумкой «Колец власти»

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе