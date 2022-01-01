Келинка тоже человек, 2017

Семейная жизнь любящей жены и молодой мамы Айжан становится кошмаром из-за строгой свекрови-тирана Майры, с которой ей приходится жить в одной квартире. Муж съезжать от родителей не спешит, надежда на свободу неумолимо тает, а каждый день приносит Айжан новые испытания. Одно из них – разбитый чайник, из-за которого Майра снова изводит невестку. Но загадочный продавец предлагает на замену необычную и редкую вещицу, несущую в себе тайную опасность. Выпив из нового чайника, Айжан и Майра меняются телами. Для них это хороший шанс отомстить за прошлые обиды или, наоборот, лучше понять друг друга. Они пытаются скрыть от окружающих волшебное превращение, вернуть себе прежний вид и, если получится, установить мир в доме.