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Постер фильма Виртуальная любовь
5.0
Киноафиша Фильмы Виртуальная любовь
5.0

Виртуальная любовь

, 2012
Ghalamtordaghy makhabbat
Казахстан, Россия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Виртуальная любовь
5.0

О фильме

Высокомерная красавица не замечает своего неуклюжего коллегу, который сгорает от чувств и теряет дар речи каждый раз, видя ее... Также симпатии героини добивается взрослый респектабельный мужчина, но профессиональная репутация и достоинство героини не позволяют ей принять ухаживания шефа. Убегая от реальности, она влюбляется в Интернете. 

В виртуальной реальности, возможно, все, Интернет стирает границы… но почему же ее таинственный избранник намеренно не показывает свое лицо? Как разгадать этот любовный треугольник и перенести виртуальные чувства в реальность?

В ролях

Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Бибигуль Суюншалина
Бибигуль Суюншалина
Тунгышбай Жаманкулов
Бопеш Жандаев
Толепберген Байсакалов
Vitaliy Kupriyanov
Aleksandra Morozova
Philip Voloshin
Internet troll
Режиссер Амир Каракулов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан / Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 17 сентября 2012
Дата выхода
17 сентября 2012 Казахстан
Производство Киностудия «Казахфильм»
Другие названия
Ghalamtordaghy makhabbat, Unreal Love, Виртуальная любовь

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 апреля 2023

Отзывы о фильме

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