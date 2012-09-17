Виртуальная любовь, 2012

Высокомерная красавица не замечает своего неуклюжего коллегу, который сгорает от чувств и теряет дар речи каждый раз, видя ее... Также симпатии героини добивается взрослый респектабельный мужчина, но профессиональная репутация и достоинство героини не позволяют ей принять ухаживания шефа. Убегая от реальности, она влюбляется в Интернете.

В виртуальной реальности, возможно, все, Интернет стирает границы… но почему же ее таинственный избранник намеренно не показывает свое лицо? Как разгадать этот любовный треугольник и перенести виртуальные чувства в реальность?