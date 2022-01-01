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Виртуальная любовь Виртуальная любовь
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Ghalamtordaghy makhabbat

Виртуальная любовь, 2012

2012 / Казахстан / Россия
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О фильме

Высокомерная красавица не замечает своего неуклюжего коллегу, который сгорает от чувств и теряет дар речи каждый раз, видя ее... Также симпатии героини добивается взрослый респектабельный мужчина, но профессиональная репутация и достоинство героини не позволяют ей принять ухаживания шефа. Убегая от реальности, она влюбляется в Интернете. 

В виртуальной реальности, возможно, все, Интернет стирает границы… но почему же ее таинственный избранник намеренно не показывает свое лицо? Как разгадать этот любовный треугольник и перенести виртуальные чувства в реальность?

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Амир Каракулов
В ролях
Тулепберген Байсакалов
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Бибигуль Суюншалина
Бибигуль Суюншалина
Тунгышбай Жаманкулов
Бопеш Жандаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Виртуальная любовь 1 постер
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Виртуальная любовь
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Кадры из фильма Все кадры
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