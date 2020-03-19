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Сейчас или никогда, 2020

2020 / Германия
6.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Мощный портрет поколения Греты Тунберг. 9-летний немецкий школьник Феликс Финкбайнер придумал проект по улучшению окружающей среды: надо посадить в каждой стране миллион деревьев. Через год он выступал в Европейском парламенте, через четыре года — на Генеральной ассамблее ООН. «Сейчас или никогда» — фильм будто специально для ваших знакомых, которые бесконечно негодуют в фейсбуке из-за того, что Грета Тунберг прогуливает уроки. Шведская экоактивистка, бросающая свое «я обвиняю» мировым элитам, — вовсе не одиночка: за ней — десятки, тысячи и сотни тысяч ровесников, которым тоже кажется, что в современном мире все устроено как-то неправильно, и которым тоже придется в нем жить. Мы видим их одного за другим — они из разных стран, с разными идеями, с разными проблемами, но все, в общем, убеждены, что ради спасения мира можно пропустить день в школе. Важны тут не только те, кого снимают, но и тот, кто снимает, — режиссер, заслуженный фотограф Джим Ракете, когда-то открывший миру Нину Хаген и работавший со всеми от Хендрикса до Тарантино, еще и привлекает на свою сторону старых знакомых. Борьбу подростков здесь объясняют и поддерживают Патти Смит, Вим Вендерс и другие равновеликие — «Сейчас или никогда» оказывается не только манифестом, но еще и важным заявлением о преемственности: нынешние юнцы — продолжатели дела бунтарей 1960-х. Они идут, они сильны и бодры — и как минимум с ними стоит познакомиться. Александр Горбачев

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 20 мая 2020
Премьера в мире 19 марта 2020
Возраст 16+
Режиссер
Джим Ракете
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сейчас или никогда 2 постера
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