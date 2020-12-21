«Ромео и Джульетта»: Рецензия Киноафиши

Вряд ли найдётся тот, кому не знаком основной сюжет «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира о трагедии двух юных влюблённых из враждующих семей. Да и легендарную музыку Сергея Прокофьева к балету, основанному на произведении, тоже слышал почти каждый, даже если не догадывается об этом.

«Ромео и Джульетту» переносили на большие экраны с десяток раз с разной степенью каноничности: от дословного пересказа до осовремененной версии База Лурманна и мультфильма про гномов. А вот со съёмками именно балетной версии дело обстоит намного сложнее. Конечно, есть знаменитый советский фильм 1954 года режиссёра Лео Арнштама. Он хорош и в плане декораций, и по постановке. Но всё же с его выпуска прошло почти 70 лет — за эти годы технологии и качество съёмок сильно изменились.

Ромео и Джульетта

Наконец, в 2019 году балетмейстер и режиссёр Майкл Нанн отснял новую киноверсию постановки с труппой британского Королевского Балета. И именно этот фильм — отличная возможность познакомиться с жанром тем, кто не слишком часто посещает театры. Ведь в версии Нанна классика совмещена с чисто кинематографическими приёмами, расширяющими возможность донести историю до зрителя.

Но для начала нужно понимать, что при всей художественности подачи в основе лежит именно балет без текста и каких-либо разъяснений. Так что тем, кто плохо помнит оригинальный сюжет, не помешает перечитать либретто, чтобы хотя бы не путать Меркуцио с Тибальтом. Но в остальном авторы приложили все усилия, чтобы даже неподготовленному зрителю было не слишком сложно смотреть. Хронометраж сократили до полутора часов. Причём благодаря динамичности действия всё пролетает как будто ещё быстрее.

Интересно обошлись и с хореографией. За основу взяли классическую версию британской легенды сэра Кеннета Макмиллана. Но поскольку в экранной версии у авторов больше возможности показывать мелкие детали, персонажи выглядят живее. К танцу могут добавить жесты, мимику и прочие тонкости, свойственные кино. Таким образом,происходящее становится менее условным, чем обычно в балете, переходя уже в разряд настоящей драмы.

Ромео и Джульетта

Это, конечно, создаёт большую нагрузку для актёров. Но они отлично справляются. Приятно наблюдать за Ромео, которого играет Уилльям Брэйсуэлл, и его друзьями. Они напоминают, что речь в оригинальной пьесе шла о совсем молодых людях, любящих похулиганить и вечно дразнящих друг друга. Каждая сцена с Меркуцио превращается в неиссякаемый поток энергии и позитива.

Франческа Хейворд в образе Джульетты и вовсе бесподобна. Конечно, она значительно старше литературного прообраза, как и во всех предыдущих постановках. Но Хейворд и в танце, и в актёрской игре показывает почти детскую лёгкость и робость. А что ещё лучше, киноформат даёт ей отдельные сцены без движений, где всё построено только на молчаливых эмоциях актрисы.

Ромео и Джульетта

Что касательно визуального ряда, то новая версия «Ромео и Джульетты» выглядит очень необычно. Создатели используют множество приёмов, совершенно нехарактерных для балета: часто снимают ручной движущейся камерой, выхватывая множество необычных деталей. Иногда оператор и вовсе будто подглядывает за происходящим через прозрачную занавесь или из-за деревьев. Подумали даже о звуковом сопровождении: помимо классического оркестра в тихих ночных сценах можно услышать стрекот цикад, а днём — пение птиц.

«Ромео и Джульетта» даёт отличную возможность познакомиться с балетом тем, кто далёк от этого вида искусства: качественные съёмки создают ощущение именно кино, а не видеоверсии театральной постановки, и полуторачасовой фильм пролетает на одном дыхании. Ну а тем, кто и так любит творение Прокофьева, картина подарит возможность лишний раз окунуться в мир великолепного произведения, да ещё и увидеть на экране артистов легендарного британского театра.