После слов о холопах: народная артистка раскрыла главный секрет Пугачевой

Серов в том числе: составлен черный список звезд, которых не хотят видеть на ТВ

Давно пора на покой: зрители поставили крест на Александре Захаровой

Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду

Полное имя Кондулайнен способен выговорить только логопед: вот как оно звучит

Простому народу и не снилось: на чем Пригожин зарабатывает миллионы

10 лет назад красотой этой модели восхищалась вся Россия: теперь звезда вызывает сочувствие

Водолеев будут преследовать беды, а Весы — удача: ежедневный гороскоп на 25 августа

Какой ужас: дочь опозорила Валерия Меладзе на всю страну

Вместе больше 20 лет: без этой женщины Нагиев не представляет своей жизни

Касается сына и дочери: Домнина исполнила волю Костомарова