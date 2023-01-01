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Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти, 1944: актеры и роли
The Pearl of Death
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
1944 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Шерлок Холмс: Жемчужина смерти, 1944: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Уильям Нилл
В ролях
Дэннис Хоуи
Холмс Херберт
Holmes Herbert
Найджел Брюс
Nigel Bruce
Бэзил Рэтбоун
Basil Rathbone
В прокате
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Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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