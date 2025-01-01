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Знакомые картинки

Znakomye kartinki 18+
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О фильме

Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются от последних парижских моделей; человек, нашедший тысячу рублей, стремится их вернуть потерявшему; мясо продается только без костей; домоуправление проводит текущий ремонт в квартирах без напоминания жильцов; милиционер не штрафует нарушителей; «скорая помощь» прибывает через секунду; вежливость пассажиров городского транспорта беспримерна…

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 21 мая 1957
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Znakomye kartinki, Familiar Pictures, Знакомые картинки
Режиссер
Евгений Мигунов
В ролях
Аркадий Райкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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