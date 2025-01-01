Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются от последних парижских моделей; человек, нашедший тысячу рублей, стремится их вернуть потерявшему; мясо продается только без костей; домоуправление проводит текущий ремонт в квартирах без напоминания жильцов; милиционер не штрафует нарушителей; «скорая помощь» прибывает через секунду; вежливость пассажиров городского транспорта беспримерна…