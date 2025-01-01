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О фильме
Мультфильм про головастика, который не знал кто он такой.
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1977
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kto ya takoy?, Who Am I?, Кто я такой?
Режиссер
Владимир Морозов
В ролях
Александр Калягин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.0
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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