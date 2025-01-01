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Киноафиша Фильмы Кто я такой?

Кто я такой?

Kto ya takoy? 18+
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О фильме

Мультфильм про головастика, который не знал кто он такой.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1977
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kto ya takoy?, Who Am I?, Кто я такой?
Режиссер
Владимир Морозов
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Кто я такой?

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