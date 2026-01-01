Оповещения от Киноафиши
Ночь весны

Ночь весны

18+
О фильме

Ночь весны — поэтический фильм, поставленный по одноименному стихотворению В. Луговского.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1976
Режиссер
Вадим Курчевский
В ролях
Юрий Каюров
