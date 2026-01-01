Оповещения от Киноафиши
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Ночь весны
Ночь весны
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Ночь весны — поэтический фильм, поставленный по одноименному стихотворению В. Луговского.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1976
Режиссер
Вадим Курчевский
В ролях
Юрий Каюров
Все актеры и съемочная группа
