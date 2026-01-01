Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Карусельный лев
Кадры из мультфильма «Карусельный лев»
Кадры из мультфильма «Карусельный лев»
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
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После «Аутсорса» выйдут еще два громких проекта: 3 российских киноленты про тюрьму, которые уже обсуждают миллионы
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