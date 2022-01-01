Край, в котором ты живешь, 1972

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Фильм-песня по рисункам детей. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 9 минут Год выпуска 1972 Возраст 0+ Режиссер Ефим Гамбург В ролях Светлана Виноградова Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат