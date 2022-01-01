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Край, в котором ты живешь Край, в котором ты живешь
Киноафиша Фильмы Край, в котором ты живешь

Край, в котором ты живешь, 1972

1972 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Фильм-песня по рисункам детей.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1972
Возраст 0+
Режиссер
Ефим Гамбург
В ролях
Светлана Виноградова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Край, в котором ты живешь 1 постер
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Край, в котором ты живешь
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