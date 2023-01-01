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Лиса и медведь
Лиса и медведь, 1975: актеры и роли
Лиса и медведь
1975 / СССР
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Лиса и медведь, 1975: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Наталия Голованова
В ролях
Роман Филиппов
Roman Filippov
В прокате
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