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Алим и его ослик
Алим и его ослик, 1978
1978 / СССР
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
О фильме
О том, как Ослик своего хозяина перевоспитал.
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6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1978
Возраст
0+
Режиссер
Акмаль Акбарходжаев
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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