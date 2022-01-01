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Алим и его ослик
Киноафиша Фильмы Алим и его ослик

Алим и его ослик, 1978

1978 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

О том, как Ослик своего хозяина перевоспитал.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1978
Возраст 0+
Режиссер
Акмаль Акбарходжаев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Алим и его ослик 1 постер
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