Алим и его ослик, 1978

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме О том, как Ослик своего хозяина перевоспитал. Развернуть 6.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1978 Возраст 0+ Режиссер Акмаль Акбарходжаев Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат