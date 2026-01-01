Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android

2-3 капли на втулку — и в моем доме всегда пахнет свежестью как в лесу: дешёвая замена дорогим диффузорам

В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Второй Fallout или новый громкий провал? Что нас ждет в экранизации Far Cry со Стивом Бушеми

«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов

«Теория большого взрыва» хороша, но у британцев есть альтернатива в 100 раз смешнее — сериал неспроста получил 8.5 на IMDb

«Хищнику» скоро 40 лет: ловите 10 фантастических фильмов с похожим вайбом с монстрами, охотой и борьбой за выживание

Сериал «Подслушано в Рыбинске» получил продолжение: теперь без Трибунцева, с новым медиумом и в другом городе

Новый детектив FX уже называют «Ривердейлом» для взрослых: за драму отвечает создатель «Американской истории ужасов»

«Аполлон-13» — уже устарел: нашла еще 5 фильмов про реальные катастрофы, которые смотришь, затаив дыхание