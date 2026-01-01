Высыпаете угли в мангал? Фатальная ошибка: запоминайте секрет, не даст шашлыку пригореть

«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга

Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова

Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так

«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников

Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке

Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели

«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»

Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание

Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»