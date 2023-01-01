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Киноафиша Фильмы День рождения День рождения, 1959: актеры и роли
Birthday День рождения 1959 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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День рождения, 1959: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Зинаида Брумберг Валентина Брумберг
В ролях
Валентина Сперантова Алексей Консовский Алексей Консовский Лев Свердлин Lev Sverdlin Алексей Грибов Алексей Грибов
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
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Поехавшая
2023, Россия, комедия
Шазам!: Ярость богов
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Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
2023, Австралия, фэнтези
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
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