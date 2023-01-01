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Пора таёжного подснежника
Пора таёжного подснежника, 1958: актеры и роли
Taiga snowdrop's time
Пора таёжного подснежника
1958 / СССР
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6.3
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Пора таёжного подснежника, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ярополк Лапшин
Yaropolk Lapshin
В ролях
Валентина Дагбаева
Буда Вампилов
Марина Степанова
Найдан Гендунова
В прокате
Премьеры
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