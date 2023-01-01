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Дочь Солнца Дочь Солнца
Киноафиша Фильмы Дочь Солнца Дочь Солнца, 1963: актеры и роли
The daughter of the Sun Дочь Солнца 1963 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Дочь Солнца, 1963: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Георгий Милляр Георгий Милляр Михаил Трояновский Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Михаил Новохижин
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