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Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
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Зеленый дом
Кадры из фильма «Зеленый дом»
Green house
Зеленый дом
1964 / СССР
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4.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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