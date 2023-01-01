Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами

Первая красавица советского кино отказалась от пластики: сложно в это поверить, увидев ее лицо сейчас (фото)

Взял грех на душу: Козловского возненавидели даже преданные поклонницы

Как бы выглядела Муравьева, если бы «Карнавал» снимали сейчас? Только взгляните на эти губы

«Безумная» американская песня стала хитом СССР: как только цензура пропустила

«Срочно худеть!»: вышедшая на лед Камила Валиева ошарашила публику

Молодящуюся старуху на «Модном приговоре» превратили в принцессу: муж перестал стесняться

Сюткин любит дочь больше жизни: она будто рождена от другого (фото)

Глаза папины: на дочь Елина из «Ста дней до приказа...» невозможно смотреть без умиления

Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так

С каждым днем все больше похожи: дядю Газманова на сцене видели сотни раз, но не узнавали