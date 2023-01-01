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Квартет Гварнери Квартет Гварнери
Киноафиша Фильмы Квартет Гварнери Квартет Гварнери, 1978: актеры и роли
The Guarneri Quartet Квартет Гварнери 1978 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Квартет Гварнери, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Костроменко
В ролях
Михаил Кузнецов Михаил Кузнецов Mikhail Kuznetsov Георгий Назаренко Георгий Назаренко Михаил Кисляров Mikhail Kislyarov Вацлав Дворжецкий Татьяна Иванова Tatiana Ivanova Всеволод Якут Дмитрий Миргородский
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