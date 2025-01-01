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Киноафиша Фильмы Тайна

Тайна

Tayna 18+
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О фильме

О приключениях ребят одного пионерского лагеря во время летнего турпохода.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 12 декабря 1963
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Tayna, Тайна
Режиссер
Фаик Гасанов
В ролях
Валерий Зубарев
Сергей Ермилов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb
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