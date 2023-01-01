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Свинопас
Свинопас, 1980: актеры и роли
Свинопас
1980 / СССР
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Свинопас, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майя Бузинова
Mayya Buzinova
В ролях
Виктор Байков
Готлиб Ронинсон
Gotlib Roninson
Людмила Крылова
Ludmila Ivanovna Krylova
Илья Рутберг
Юрий Воробьев
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