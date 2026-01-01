Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Новогоднее приключение Кадры из фильма «Новогоднее приключение»

Кадры из фильма «Новогоднее приключение»

Вся информация о фильме
Новогоднее приключение (1980) - фото 1 Новогоднее приключение (1980) - фото 2 Новогоднее приключение (1980) - фото 3 Новогоднее приключение (1980) - фото 4
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Почему советское пиво было с осадком и жило 7 дней: дело в 4 заветных буквах и 6 цифрах
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Пластиковые бутылки из-под молока больше не выбрасываю: берегу каждую ради 3-х гениальных лайфхаков
Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»
Netflix вбухал в этот киберпанк-сериал $126 млн и закрыл — а ведь это «водоворот экшена и заговоров» в декорациях «Бегущего по лезвию»
Сашу из «Москва слезам не верит» сложно с кем-то спутать – что насчет них? Угадайте 5 фильмов СССР по героям второго плана
«Пересмотрел "Бриллиантовую руку" – смеялся как ненормальный»: вдруг понял, почему в СССР комедии были смешнее
«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026
Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)
Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент
Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше