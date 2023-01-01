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История одной любви
История одной любви, 1981: актеры и роли
Love Story
История одной любви
1981 / СССР
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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История одной любви, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Артур Войтецкий
В ролях
Лариса Кадочникова
Larisa Kadochnikova
Леонид Бакштаев
Leonid Bakshtayev
Маргарита Кошелева
Олег Борисов
В прокате
Премьеры
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